Milan a caccia di un centrocampista: piace Tameze

La dirigenza rossonera punta il centrocampista del Verona: Raphael Onyedika, Ibrahima Sissoko e Jean Onana le altre idee per la mediana.

Il mercato estivo del Milan non si ferma all'acquisto di De Ketelaere, arrivato dopo una lunga e laboriosa trattativa. La dirigenza rossonera infatti, per soddisfare le richieste del tecnico Stefano Pioli, vuole piazzare un colpo per la difesa e uno per il centrocampo.

Per quanto riguarda la linea mediana, secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport', il nome più caldo è quello di Adrien Tameze del Verona.

Una pista comunque non facile, visto che il club scaligero chiede 10 milioni di euro per privarsi di uno dei suoi migliori elementi nella passata stagione (chiusa con 4 goal e 2 assist in 38 presenze).

Tameze comunque non è il solo nome sul taccuino dei dirigenti del Milan. Stando a quello che riporta 'Sky', i rossoneri hanno messo nel mirino anche Raphael Onyedika (classe 2001 di proprietà del Midtjilland), Ibrahima Sissoko ('97 in forza allo Strasburgo) e Jean Onana (talento del 2000 che gioca nel Bordeaux).

Tanti nomi dunque accostati al Milan, che però nel frattempo non si dimentica dei centrocampisti che ha già in casa. Tra questi Tommaso Pobega, rientrato dal prestito al Torino.

Con una nota ufficiale, è stato infatti recentemente annunciato il suo rinnovo con il club rossonero fino al 2027.