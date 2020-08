Tameze lascia l'Atalanta: ufficiale il ritorno al Nizza

Il Nizza ufficializza il ritorno alla base di Adrien Tameze: il centrocampista classe '94 era arrivato a gennaio in prestito all'Atalanta.

Dopo il grande campionato disputato l' prepara la super sfida di in programma contro il : nel frattempo la dirigenza nerazzurra ha sfoltito la rosa con la partenza di Adrien Tameze, prelevato in prestito lo scorso gennaio dal .

Il centrocampista classe '94 farà infatti ritorno al club francese, che ha ufficializzato l'operazione tramite un comunicato sul proprio sito:

"Dopo la conclusione dei campionati italiani e portoghese, Adrien Tameze e Racine Coly, entrambi in prestito fino a fine stagione, faranno ritorno a Nizza questa settimana".

👉 Prêtés l'hiver dernier, @AdrienTameze (@Atalanta_BC) et Racine Coly (Famalicao) vont effectuer leur retour à Nice cette semaine. — OGC Nice (@ogcnice) August 3, 2020

Si chiude dunque con sole sette presenze in e due in Champions League l'avventura di Tameze con la maglia della Dea: il giocatore non ha convinto lo staff tecnico di Gasperini e farà dunque ritorno in .