Taison non va al Milan e si sfoga: "Contratulazioni per aver interrotto il mio sogno"

Taison non è riuscito ad andare a Milan o Roma per le richieste dello Shakhtar e si è sfogato: "Ancora una volta il mio sogno è stato cancellato".

Il suo passaggio al è sfumato nelle ultime ore di mercato, quando i rossoneri si sono scontrati con le richieste molto alte dello . Lo aveva cercato anche la , con lo stsso esito. Ma la volontà di Taison era chiara.

Il trequartista brasiliano classe 1988 nella notte, con un messaggio sul proprio profilo Instagram, ha attaccato il club ucraino per cui è ancora tesserato per non averlo lasciato partire verso la .

"Congratulazioni per aver interrotto il mio sogno... Un'altra volta il sogno è stato cancellato"

Le richieste avanzate dallo Shakhtar erano quelle di pagare la clausola pari a 30 milioni, cosa che né Milan né Roma alla fin ehanno deciso di fare. Così Taison rimarrà in un altro anno, contro la sua volontà.