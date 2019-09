Taison al Milan? L'agente: "Offerta non accettata, ne aspettiamo un'altra"

Non solo la Roma: anche il Milan vuole Taison, esterno offensivo dello Shakhtar. L'agente Dornelles: "Aspettiamo una nuova proposta".

Tutti su Taison, proprio agli sgoccioli del mercato. Non soltanto la : anche il sta pensando concretamente all'acquisto dell'esterno brasiliano dello , tanto da aver già avanzato un'offerta agli ucraini.

A rivelarlo è stato Diego Dornelles, procuratore di Taison, interpellato dal portale brasiliano Globoesporte. Secondo l'agente, però, l'accordo tra i due club è ancora lontano.

"La proposta fatta pervenire dal Milan non è stata accettata. Ne stiamo aspettando una nuova".

Il Milan, insomma, potrebbe riprovarci per Taison entro il gong, in programma domani sera alle ore 22. Anche se la missione non è semplice: il giocatore ha una clausola rescissoria di 30 milioni di euro e lo Shakhtar non pare intenzionato a cederlo per una cifra inferiore.

Su Taison, come noto, c'è anche il concreto interesse della Roma. Tanto che lo stesso Dornelles, negli scorsi giorni, aveva ammesso che "c'è la possibilità che l'affare si faccia". Si profila un derby italiano last minute.