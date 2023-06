L'Ajax ha preso Tahirović: il giovane centrocampista della Roma lascia la capitale

I giallorossi annunciano la cessione di Benjamin Tahirović, giovane centrocampista della Roma fatto esordire da Mourinho.

Nell'ultima stagione ha messo insieme appena 11 presenze giocando in tutto 350' in Serie A, ma tanto è bastato per farsi notare dagli scout dell'Ajax.

Benjamin Tahirović, centrocampista classe 2003 cresciuto nella Primavera della Roma e che Mourinho ha fatto esordire in Serie A pochi mesi fa (13 novembre 2022 in Roma-Torino) , verrà acquistato dalla squadra olandese.

E' lo stesso club giallorosso ad annunciare la cessione di Tahirovic all'Ajax, subordinato all'esito delle prossime visite mediche.

"La Roma annuncia di aver raggiunto un accordo con l’Ajax per il trasferimento a titolo definitivo di Benjamin Tahirovic, condizionato all’esito positivo delle visite mediche che saranno effettuate nei prossimi giorni".

Nuova avventura dunque per il giovane centrocampista bosniaco, plasmato da Mourinho e recentemente convocato in Nazionale maggiore e in campo nelle qualificazioni a Euro 2024 nel match contro il Portogallo. Tahirović continua a crescere, e lo farà lontano dalla Capitale: ad Amsterdam la prossima tappa della sua carriera.