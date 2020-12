Szoboszlai ha scelto il Lipsia: accordo prima di Natale

Secondo 'Sky Sport DE', il talento ungherese del Salisburgo ha deciso di firmare con il club tedesco. Da sistemare soltanto alcuni dettagli.

Dominik Szoboszlai ha scelto il . Da Red Bull a Red Bull: il talento ungherese classe 2000, secondo 'Sky Sport DE', a gennaio dovrebbe diventare un nuovo rinforzo per la squadra di Julian Nagelsmann.

Alla chiusura dell'operazione mancherebbero soltanto alcuni dettagli. Entrambe le squadre, comunque, hanno intenzione di chiudere l'affare prima di Natale, di modo che il magiaro possa già essere a disposizione del Lipsia il 2 gennaio, quando ripartirà la .

La cifra del trasferimento dovrebbe essere di 25 milioni, prezzo della clausola rescissoria, come svelato da 'The ' nelle scorse settimane. La scadenza per la definizione dell'affare sarebbe il 15 dicembre: il vuole infatti che il club comunichi l'attivazione della clausola con due settimane d'anticipo.

Szoboszlai è diventato l'oggetto del desiderio di mezza Europa negli scorsi mesi, ma alla fine ha optato per il campionato tedesco e per il club 'cugino' del Salisubrgo, dove gioca dal 2017.

Sarà un'altra freccia extra lusso all'arco di Nagelsmann, che può contare su una batteria di centrocampisti con caratteristiche offensive di primissimo livello: Nkunku, Dani Olmo, Forsberg, Sabitzer. Prossimamente, anche Szoboszlai.