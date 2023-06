Szczesny sul futuro: "Ho un contratto fino al 2025, le vicende Juve non mi influenzano"

Il portiere della Juve fuga ogni dubio sul possibile addio e nega una possibile cessione: "Fino al 2025 nessuno mi vedrà con una maglia diversa".

Wojciech Szczesny vuole restare alla Juventus. Il portiere bianconero ha ribadito dal ritiro della Polonia la sua volontà di vestire la maglia bianconera per le prossime due stagioni, ovvero fino alla scadenza del contratto in essere con Madama.

Alla vigilia della sfida di qualificazioni agli Europei in programma in Germania nel 2024 in casa della Moldavia, Szczesny è intervenuto in conferenza stampa.

Tra i temi trattati anche il mercato e il futuro dell’estremo difensore polacco:

"La situazione vissuta dalla Juventus non ha assolutamente alcuna influenza sulle mie decisioni. Ho un contratto fino al 2025 e fino ad allora nessuno mi vedrà con una maglia diversa. La mia posizione è chiara".

Il numero uno della Juve e della Polonia nega, dunque, tutte le voci su un possibile addio la prossima estate, dopo la penalizzazione di 10 punti che costringerà la squadra di Massimiliano Allegri a disputare la Conference League.

L’accordo tra Szczesny e la Juve scade proprio tra due estati e fino a quel momento il portiere polacco vuole - come ribadito oggi - vestire la maglia del club bianconero.