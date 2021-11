Szczesny salta Juve-Fiorentina: contusione al costato, è fuori dai convocati

Wojchiec Szczesny fuori dalla lista dei convocati per la sfida tra Juventus e Fiorentina in programma alle ore 18 all'Allianz Stadium. Il portiere polacco ha riportato una contusione costretto al forfait e a lasciare spazio tra i pali a Mattia Perin.

Partito male in questa stagione, con un paio di errori che hanno compromesso alcuni risultati in avvio di campionato, il portiere titolare della nazionale polacca ha man mano aumentato il suo rendimento, tornando a fornire prestazioni di livello pur all'interno di una stagione non particolarmente brillante per la Juventus.

Massimiliano Allegri deve quindi rinunciare al suo portiere titolare, assenza alla quale vanno sommate anche quelle dell'attaccante Moise Kean e del terzino Mattia De Sciglio . Le buone notizie per il tecnico bianconero arrivano dal recupero di Aaron Ramsey.

Seppur non si tratti di un infortunio grave, quello di Szczesny complica ulteriormente i piani dei bianconeri dopo le due sconfitte consecutive in campionato subite in campionato per mano del Sassuolo e dell'Hellas Verona.