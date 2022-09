Szalai in lacrime prima di Ungheria-Italia: ultima partita in Nazionale

Il capitano dell'Ungheria - premiato prima della gara contro l'Italia - scoppia in lacrime durante l'inno: è l'ultima gara con la nazionale magiara.

L'ultimo ballo di capitan Adam Szalai. La sfida tra Ungheria e Italia è l'ultima del 34enne attaccante con la nazionale magiara, che nei giorni annunciato la decisione di lasciare.

"È sempre stato un mio grande sogno giocare con la maglia della nazionale ungherese. Partecipare a due Campionati Europei e guidare la squadra da capitano è stata un'esperienza splendida - ha dichiarato Szalai -. Negli ultimi anni abbiamo trascorso in nazionale momenti splendidi".

Prima del calcio d'inizio, il centravanti del Basilea - autore di 26 goal in 85 presenze di cui l'ultimo di tacco contro la Germania - è stato omaggiato dai tifosi ungheresi presenti alla Puskas Arena con un lungo applauso e dalla Federcalcio magiara, che gli ha consegnato una targa direttamente sul rettangolo verde di gioco.

Subito dopo, nel corso dell'esecuzione dell'inno nazionale ungherese, Szalai non è riuscito a controllare le emozioni ed è scoppiato in lacrime. Momenti di grande commozione per i presenti e per il capitano della selezione di Marco Rossi.

Dopo aver esordito a 21 anni l'11 febbraio 2009, il classe 1987 è diventato nel corso del tempo una pedina insostituibile nella nazionale magiara, fino alla nomina di capitano.

Con la maglia dell'Ungheria, Adam Szalai ha disputato Euro 2016, realizzando un goal contro l'Austria, ed Euro 2020, con una rete e un assist nel match contro la Germania, senza però riuscire a giocare un Mondiale.

Questa sera, proprio contro l'Italia, l'ultima partita con l'Ungheria. Capitan Szalai saluta la nazionale tra le lacrime. La fine di un lungo percorso durato 13 anni.