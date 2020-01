Sky Sport: Svolta Politano, Roma e Inter riaprono la trattativa

Potrebbe ancora essere alla Roma il futuro di Politano. I giallorossi secondo 'Sky Sport' tornano a parlarne con l'Inter.

Quello di Matteo Politano è un futuro ancora tutto da scrivere. Dopo aver visto sfumare la trattativa per il suo trasferimento alla quando ormai si attendeva solo la fumata bianca, l’esterno offensivo dell’ resta di fatto sul mercato.

Politano non solo non rientra nei piani di Antonio Conte, ma una sua cessione si rende necessaria al fine di liberare un posto nel reparto avanzato per un nuovo innesto.

Gli estimatori per l’ex di certo non mancano ma il club al quale potrebbe essere più vicino è ancora clamorosamente la Roma. Secondo quanto riportato da Sky infatti, la società giallorossa e l’Inter sono tornate a parlarsi con l’obiettivo di trovare un’intesa.

Questa volta la trattativa sarebbe intavolata su basi diverse: non più uno scambio con Spinazzola, ma un trasferimento in prestito con diritto di riscatto.

Per Politano quindi si riapre incredibilmente un discorso che sembrava già chiuso. Un ritorno nella ‘sua’ Roma è di nuovo possibile e potrebbe quindi essere lui l’uomo messo a disposizione di Fonseca per sopperire alla lunga assenza di Zaniolo.