Svizzera-Portogallo dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Svizzera riceve il Portogallo nel quarto turno di Nations League: dalle probabili formazioni a dove vedere il match in tv e streaming.

SVIZZERA-PORTOGALLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Svizzera-Portogallo

Data: 12-06-2022

Orario: 20.45

Canale tv: Canale 20 e Sky Sport Action (206 del satellite)

Streaming: Mediaset Infinity, Sky Go, NOW

Svizzera e Portogallo a confronto nella quarta giornata di Nations League.

Gli elvetici, reduci dalla sconfitta per 1-0 contro la Spagna, vanno a caccia dei primi punti in questa Nations League dopo un avvio terribile con tre sconfitte su tre contro Repubblica Ceca, lusitani e 'Furie Rosse'.

Di fronte ci sarà il Portogallo che viene dal 2-0 contro la Repubblica Ceca. La squadra di Fernando Santos ha archiviato la pratica già nel primo tempo grazie alle reti di Cancelo e di Guedes, volando il testa al Gruppo 2 della Lega A con 7 punti.

All'andata, allo stadio 'José Alvalade' di Lisbona il Portogallo si è imposto con un netto 4-0 una settimana fa grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo e alle reti di William Carvalho e Cancelo.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Svizzera-Portogallo: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SVIZZERA-PORTOGALLO

Svizzera-Portogallo si giocherà domenica 12 giugno 2022 allo Stade de Genève. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

DOVE VEDERE SVIZZERA-PORTOGALLO IN TV

La sfida tra Svizzera e Portogallo verrà trasmessa in diretta su Mediaset al Canale 20 e su Sky al canale Sky Sport Action (206 del satellite).

SVIZZERA-PORTOGALLO IN DIRETTA STREAMING

Mediaset garantirà la diretta streaming gratuita attraverso Mediaset Infinity, al quale si potrà accedere collegandosi al sito ufficiale o scaricando l'app.

Gli abbonati Sky potranno invece ricorrere a Sky Go: anche in questo caso basterà scaricare l'app su smartphone e tablet o collegarsi al portale tramite pc o notebook.

Infine, c'è l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky: acquistando il ticket 'Sport', sarà possibile seguire la diretta della sfida.

Il racconto di Svizzera-Portogallo sarà disponibile anche su GOAL attraverso l'ormai consueta diretta testuale del match.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA-PORTOGALLO

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Cömert, Akanji, Rodríguez; Aebischer, Xhaka; Shaqiri, Freuler, Zuber; Embolo. All. Yakin

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo, Pepe, Danilo, Guerreiro; Guedes, William Carvalho, Ruben Neves; Ronaldo, Diogo Jota, Bernardo Silva. All. Santos