Svizzera nella storia dei Mondiali: convocati 4 portieri

Il ct Yakin, per Qatar 2022, decide di inserire 4 portieri tra i 26 convocati: nella storia dei Mondiali, non lo aveva fatto nessuna Nazionale.

L'allargamento delle rose per i Mondiali deciso dalla FIFA, ha portato la Svizzera a riscriverne la storia. Seppur a modo suo, visto che gli elvetici hanno deciso di portare 4 portieri in Qatar.

Una scelta inusuale, mai avvenuta da quando si gioca il torneo iridato: nei 26 convocati del ct Murat Yakin, infatti, la casella degli estremi difensori è caratterizzata dalla presenza di 4 nomi anzichè - come di consueto - 3: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Philipp Köhn (Salisburgo), Jonas Omlin (Montpellier) e Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), dunque, faranno parte della Svizzera che prenderà parte ai Mondiali 2022.

Nel regolamento ufficiale, che prevede come ciascuna Nazionale partecipante possa convocare 26 calciatori anzichè 23 (come avveniva nelle precedenti edizioni), è consentito che il commissario tecnico possa inserire nel roster a propria disposizione "almeno 3 portieri". E la Svizzera, ai Mondiali qatarioti, in organico ne avrà 4.

Di seguito, l'elenco completo degli uomini scelti da Yakin.

PORTIERI: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Philipp Köhn (Salisburgo), Jonas Omlin (Montpellier), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach).

DIFENSORI: Manuel Akanji (Manchester City), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Edimilson Fernandes (Mainz), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle), Silvan Widmer (Mainz).

CENTROCAMPISTI: Michel Aebischer (Bologna), Christian Fassnacht (Young Boys), Fabian Frei (Basilea), Remo Freuler (Nottingham Forest), Ardon Jashari (Lucerna), Fabian Rieder (Young Boys), Djibril Sow (Eintracht Francoforte), Renato Steffen (Lugano), Ruben Vargas (Augsburg), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Chelsea).

ATTACCANTI: Breel Embolo (Monaco), Noah Okafor (Svizzera), Haris Seferovic (Galatasaray), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire).