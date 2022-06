Svezia-Italia Under 21 1-1: Rovella risponde a Gustafsson, azzurrini primi nel girone

Sotto nel primo tempo, gli azzurrini di Nicolato cambiano passo nella ripresa e si prendono un pari prezioso in ottica qualificazione agli Europei.

L'Italia Under 21 si prende almeno i plau off per la qualificazione agli Europei di categoria. Grazie al pari con la Svezia, gli azzurrini restano in vetta al girone ma sono sicuri di arrivare almeno secondi in caso l'ultima partita non andasse come previsto.

Parte male la gara degli azzurrini, subito sotto nel punteggio. Dopo neanche 10 minuti di gioco, Plizzari si vede battuto da Gustafsson, che in mischia riesce a deviare la palla e a sfruttare una deviazione di Parisi per portare avanti i suoi.

La squadra di Nicolato sembra aver accusato il colpo e mostra spesso il fianco agli avversari. Gli scandinavi vanno vicini al raddoppio con Al Hajj, che si divora un vero e proprio match point.

Da qui alla fine del primo tempo succede poco altro e il risultato non cambia, con l'Italia che sfrutta l'intervallo per rimettere a posto le idee.

Il break sembra far bene agli azzurri, rientrati in campo con un altro piglio e determinati a raggiungere il pari. Circostanza che si realizza di lì a qualche istante. Poco prima che scocchi l'ora di gioco, Holm stende Parisi in area, costringendo l'arbitro Verboomen a fischiare rigore. Ci pensa Rovella a trasformare in goal il tiro dagli undici metri e rimettere le cose in parità.

I ragazzi italiani ci provano a portare a casa più di un pareggio e si presentano di frequente nelle zone dell'area di rigore svedese, senza però riuscire a concretizzare quanto creano.

Decisivo il portiere Brolin in un paio di occasioni, l'ultima delle quali al 91' su tiro di Esposito. Dopo 4' di recupero l'arbitro fischia tre volte ponendo fine al match.

L'Italia resta in vetta al girone con 21 punti conquistati in 9 giornate e si avvicina alla qualificazione all'Europeo Under 21.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

SVEZIA-ITALIA 1-1

MARCATORI: 9' Gustafsson (S), 58' (rig.) Rovella (I)

SVEZIA (4-4-2): Brolin 7; Holm 4.5, Ousou 5.5, Vagic 6, Kahl 5.5 (81' Svensson 6); Walemark 6.5 (70' Abraham 6), Gustafsson 7 (81' Nygren 6), Hussein 6, Jansson 6 (81' Mbunga Kimpioka 6); Sarr 6, Al Hajj 5.5 (66' Bardghji 6)

ITALIA (3-5-2): Plizzari 6; Okolo 6,5, Lovato sv (20' Viti 6), Pirola 5.5; Cambiaso 6.5, Bove 6.5 (85' Gateano sv), Ricci 6.5, Rovella 7, Parisi 6; Pellegri 6 (76' Esposito 6), Cambiaghi

L'articolo prosegue qui sotto

Arbitro: Verboomen (Belgio)

Ammoniti: Vagic (S), Ousou (S), Holm (S), Parisi (I), Pirola (I)

Espulsi: Holm (S)