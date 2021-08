E' stata una finale Olimpica bellissima quella tra le nazionali di calcio femminili di Svezia e Canada, arrivate in fondo alla competizione.

E' stata una finale Olimpica bellissima quella tra le nazionali di calcio femminili di Svezia e Canada, arrivate in fondo alla competizione dopo aver eliminato Australia e USA alle semifinali.

Partono forti le svedesi, che costringono la formazione di Priestman a indietreggiare oltre la metà campo, sfiorando il vantaggio con Eriksson. Alla mezz'ora il vantaggio della Svezia: cross di Asllani, girata di Blackstenius e rete dell'1-0 al 34'.

Nella ripresa prova a rispondere il Canada, ma nel miglior momento della Svezia episodio chiave della partita. Ilestedt viene anticipata da Sinclair, mettendo giù quest'ultima in area di rigore. Il direttore di gara prima fa proseguire, poi, dopo il check del VAR, indica il dischetto.

Dagli undici metri va Fleming che spiazza Lindhal e pareggia i conti, portando il risultato sull1-1 al 67'. Finale di secondo tempo che vede le canadesi attaccare, con le avversarie in fase calante dal punto di vista fisico.

Al 69' Lindhal non tiene una palla nell'area piccola, arriva Lawrence che tira, ma la conclusione viene ribattuta sulla linea. A pochi minuti dalla fine, poi, Asllani che si presenta di fronte a Labbe, ma sciupa malamente. Si va ai supplementari.

Extratime praticamente nullo per la prima frazione: nella ripresa, invece, diverse occasioni per la formazione di Gerhardsson, che va vicinissima al meritato vantaggio: la juventina Jurtig, in particolare, non riesce a girare di testa a pochi metri dalla porta. Si va ai rigori.

Dagli undici metri diversi errori: parte Asllani che sbaglia, quindi ribaltoni su ribaltoni. Decisiva, dopo il quinto, Labbe a parare la conclusione di Andersson, prima della realizzazione vincente di Julia Grosso che consegna al Canada il primo Oro olimpico della sua storia.

TABELLINO:

SVEZIA-CANADA 3-4 dcr

RETI: 34' Blackstenius (S), 67' Fleming (C)

RIGORI: Asllani sbagliato, Fleming segnato, Bjorn segnato, Lawrence parato, Schough segnato, Gilles sbagliato, Anvegard sbagliato, Leon sbagliato, Seger sbagliato, Rose segnato, Andersson sbagliato, Grosso segnato.

SVEZIA (4-2-3-1): Lindhal; Glas, Ilestedt, Bjorn, Eriksson; Seger, Angeldal; Jakobsson, Asllani, Rolfo; Blackstenius. Ct Gerhardsson

CANADA (4-3-1-2): Labbe; Lawrence, Gilles, Buchanan, Chapman; Fleming, Scott, Quinn; Sinclair; Beckie, Prince. Ct Priestman