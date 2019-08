Suso al Lione? Aulas conferma l'interesse: "Lo seguiamo"

Il presidente del Lione vuole portare lo spagnolo in Francia, ma il giocatore sarebbe intenzionato a rimanere al Milan.

Tre settimane al termine del calciomercato in e ancora tanti affari in bilico. Diversi grandi giocatori di potrebbero cambiare maglia, mentre altri rimanere nella propria squadra nonostante le innumerevoli voci. In bilico c'è ad esempio l'attaccante del

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Suso ha diverse richieste sia in Italia che in , ma l'allenatore del Milan, Marco Giampaolo, è stato abbastanza chiaro riguardo il suo desiderio: lo considera un fuoriclasse e ha avvisato la società rossonera di tenerlo a tutti i costi a Milano dopo il calciomercato estivo.

Intanto però da , per conferma del presidente Aulas, c'è vivo interesse per Suso:

"Suso è uno dei profili che seguiamo".

Nonostante l'interesse del Lione, oltre a quello della e a diverse altre big, Suso avrebbe tutta l'intenzione di rimanere in rossonero anche nella prossima stagione. Lo spagnolo sente la fiducia di Giampaolo, pronto a renderlo il protagonista assoluto della prossima annata.

Senza coppe europee, Suso e il resto del Milan proveranno a concentrarsi al massimo sulla Serie A: senza troppe pressioni, la formazione rossonera potrebbe anche rappresentare la sorpesa assoluta del prossimo ed imminente campionato.