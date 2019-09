Susaeta va al Gamba Osaka: addio all'Athletic dopo 12 anni

Svincolatosi dall'Athletic dopo 380 presenze in Liga e più di 500 totali, Markel Susaeta approda in Giappone: è un nuovo giocatore del Gamba Osaka.

Un altro spagnolo in . Dopo i vari Andres Iniesta, David Villa e Fernando Torres, quest'ultimo ritiratosi dal calcio poco tempo fa, tocca a Markel Susaeta, storico giocatore dell' Bilbao, approdare nella J1 League.

Il centrocampista basco, 31 anni, è da qualche ora un nuovo giocatore del Gamba Osaka. Arriva in Giappone a parametro zero, dopo essersi svincolato lo scorso 30 giugno dall'Athletic, che ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza.

380 presenze in e 38 reti, ma contando tutte le competizioni le apparizioni sono più di 500: questo è il maestoso ruolino di Susaeta. Costruito interamente con la maglia bianca e rossa dell'Athletic, dove ha trascorso praticamente tutta la carriera, giovanili comprese. Tanto da meritarsi la fascia di capitano al braccio.

Al Gamba Osaka, Susaeta troverà una situazione non semplice: dopo 25 giornate di campionato, i nerazzurri hanno un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Il basco troverà in rosa un altro spagnolo: il centrocampista David Concha, al B due stagioni fa.