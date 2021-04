Le reazioni dei giocatori alla Superlega: "Spengono i sogni dei tifosi"

L'annuncio della nascita di una Superlega europea ha terremotato il mondo del calcio. Ovvio quindi che a reagire alla notizia siano anche i protagonisti in campo, ovvero i giocatori.

Tra i primi a schierarsi apertamente contro la nuova competizione è stato Ander Herrera, centrocampista del PSG, club rimasto fuori dal progetto.

Un messaggio, quello di Herrera, prontamente ritwittato anche dal portiere della Lazio, Pepe Reina che evidentemente condivide appieno il pensiero del suo connazionale.

Kids grow up dreaming to win the World Cup and the Champions League - not any Super League. The enjoyment of big games is that they only happen once or twice a year, not every week. Really hard to understand for all football fans out there...