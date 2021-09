La Supercoppa italiana cambia ancora nome: si chiamerà 'EA Sports Supercup'

La Lega Serie A ha reso nota la partnership con Electronic Arts, nuovo Title Sponsor della Supercoppa che dal 2022 si chiamerà 'EA Sports Supercup'.

Ad oggi non è dato sapere dove e quando si disputerà la prossima edizione della Supercoppa italiana tra Inter e Juventus, ma una certezza per il futuro c'è: a partire dalla stagione 2022/23, la competizione assumerà una nuova denominazione.

Attualmente per ragioni di sponsorizzazione è chiamata 'PS5 Supercup' e, dalla prossima stagione e per i già citati motivi, il nome diventerà 'EA Sports Supercup'. Una novità che rientra nell'ambito della partnership stipulata tra la Lega Serie A e la Electronic Arts, nuovo Sponsor Title della Supercoppa e azienda attiva nel campo videoludico, famosa per la creazione del noto videogioco calcistico FIFA.

L'accordo prevede l'inclusione di 14 squadre di Serie A con licenza esclusiva in FIFA 22, in uscita sul mercato il prossimo 1° ottobre. Prevista anche l'inclusione dei "diritti esclusivi per le attivazioni riguardanti la Serie A, compresa l'integrazione autentica della Serie A in FUT Team of the Week, FUT Serie A Team Of The Season e il nuovo premio EA SPORTS Player of the Month".

I tifosi potranno godere di una maggiore interazione con i contenuti di EA Sports, presenti in Coppa Italia, Supercoppa italiana e sulle piattaforme digitali riguardanti la Serie A. Inoltre, proprio in virtù di questa partnership, la eSports eSerie A TIM sarà esclusivamente giocata su FIFA.