Supercoppa Italiana: Arianna canta l'inno prima di Inter-Juventus

Prima del fischio d'inizio della gara di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus, in programma mercoledì 12 gennaio alle ore 21 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano ci sarà un intermezzo musicale durante il quale verrà eseguito l'Inno di Mameli.

CHI CANTA L'INNO PRIMA DI INTER-JUVENTUS

Sarà la cantante Arianna a interpretare il Canto degli Italiani. L'artista è stata scelta per eseguire l'inno nazionale italiano subito prima dell'inizio della partita, con le due formazioni e la squadra arbitrale già sul terreno di gioco.

CHI E' ARIANNA

Dopo diverse esperienze in età giovanile, tra le quali spicca quella da ragazza testimonial per la Disney, Arianna ha intrapreso una carriera di respiro internazionale collaborando con artisti del calibro di Shaggy, Pitbull e Will I Am.

Tra i diversi eventi istituzionali ai quali Arianna ha preso parte, ci sono il Giubileo delle famiglie in presenza di Giovanni Paolo II nel 2000 e l'esibizione insieme a Michael Bolton nella corsa alle presidenziali statunitensi della candidata democratica Hillary Clinton nel 2016.