Supercoppa: dove vedere Juventus-Milan in tv e streaming

Juventus e Milan si contendono la Supercoppa Italiana nello scenario di Jeddah: dove vedere la partita in tv e streaming.

La Juventus di Allegri torna a sfidare il Milan nello scenario che mette in palio la Supercoppa Italiana: due anni fa i rossoneri riuscirono nell'impresa di strappare il trofeo ai bianconeri ai calci di rigore. Per la Vecchia Signora si tratta della settima finale di Supercoppa di fila.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

I rossoneri di Gattuso tornano a fronteggiare la squadra dominatrice in Italia dopo la finale di Coppa Italia persa lo scorso maggio. Riflettori puntati sulle due stelle della serata: Cristiano Ronaldo contro Gonzalo Higuain, bomber a confronto per un'affascinante sfida nella sfida.

JUVENTUS-MILAN DIRETTA TV E STREAMING

La partita Juventus-Milan sarà trasmessa in diretta su Rai 1. La gara sarà anche visibile in streaming su Rai Play attraverso diversi dispositivi: pc, smartphome e tablet.

JUVENTUS-MILAN DATA E ORA

Juventus-Milan si giocherà mercoledì 16 gennaio 2019 alle ore 20.30 locali, le 18.30 in Italia. La partita andrà in scena a Jeddah, in Arabia Saudita, nello stadio King Abdullah Sports City.