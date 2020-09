Super offerta dell'Al-Nassr per Gomez: triennale da 5 milioni netti

L'Al-Nassr ha offerto 15 milioni all'Atalanta per Gomez, tentato con un triennale da 5 milioni netti a stagione. Ma la permanenza è più probabile.

L'offerta è di quelle che nella vita capitano una volta sola, da accettare al volo per intenderci: non se ti chiami Alejandro Gomez e sei una delle bandiere dell' dei miracoli in e in Europa.

L'attaccante argentino si appresta ad iniziare la settima stagione in maglia nerazzurra ma, a scombussolare quantomeno i suoi pensieri, c'è una proposta proveniente dall' : negli ultimi giorni si sono alimentate voci, confermate dal 'Corriere dello Sport', su un tentativo da parte dei sauditi dell'Al-Nassr.

Messi sul piatto 15 milioni per il cartellino da destinare alle casse dell'Atalanta, mentre per il 'Papu' è pronto un triennale da 5 milioni netti a stagione solo in attesa di essere firmato.

Cifra elevata soprattutto quella relativa all'ingaggio, più del doppio della somma attualmente percepita a Bergamo (1,8 milioni). Ma in Lombardia Gomez ha trovato il suo ambiente ideale e sradicarlo da lì sarà davvero dura.

Il pensiero torna alla negativa esperienza trascorsa in con il Metalist durante la stagione 2013/2014: forse proprio quel periodo risulterà decisivo nella testa di Gomez, che all'Atalanta può dire di avere tutto quello che un calciatore possa desiderare.