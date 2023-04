Super offerta dell'Al Hilal a Messi: proposti più di 400 milioni l'anno

Lionel Messi può raggiungere Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita: l'Al Hilal gli ha fatto pervenire una proposta astronomica per averlo in estate.

Se ne parlava da un po'. Più come suggestione che come scenario reale. Di nuovo Cristiano Ronaldo contro Leo Messi, come ai bei tempi della Liga: ci pensate? Eppure no, non è solo una suggestione, perché l'Al Hilal si è concretamente mosso per portare il fenomeno argentino in Arabia Saudita.

Il club di Riyadh ha fatto pervenire una super offerta nei confronti di Messi, che a partire dal 1° luglio andrà a scadenza con il PSG e sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero: più di 400 milioni l'anno d'ingaggio per provare a convincerlo a lasciare l'Europa e sposare una nuova avventura. Proprio come ha fatto il rivale Cristiano Ronaldo, oggi all'Al Nassr.

Il futuro di Messi, del resto, è un'incognita vera e propria. Suddiviso praticamente in egual misura tra il rinnovo del contratto con il PSG e l'addio. Al momento l'unica certezza è che la luna di miele tra calciatore e club, iniziata nell'estate del 2021, si è trasformata in un matrimonio travagliato e pieno di problematiche.

L'ultimo episodio è storia di domenica sera: Messi è stato fischiato dal Parc des Princes in occasione della partita persa dal PSG contro il Lione (0-1). Un disamoramento apparentemente paradossale, eppure reale, da parte del pubblico parigino. Nonostante la fama dell'argentino, nonostante il titolo mondiale appena vinto. Ma l'ennesima precoce eliminazione dalla Champions League sembra aver segnato il punto di rottura.

Ecco dunque che l'addio sta diventando ogni giorno più probabile. In direzione Barcellona? Forse, ma gli agenti di Messi non hanno ancora ricevuto offerte da parte del club catalano nell'ottica di un possibile ritorno a casa. Diversa è la questione relativa all'Al Hilal, che ha deciso di fare sul serio: i più di 400 milioni l'anno messi sul piatto lo confermano.

L'ultima parola, naturalmente, sarà di Messi. Che si tratti di rinnovo col PSG oppure di addio verso altri lidi. In Europa oppure in Arabia Saudita, proprio come Ronaldo. Intanto, lo scenario di un reincontro tra i due storici rivali dall'altra parte del mondo è diventato più credibile che mai.