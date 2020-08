Suggestione Napoli: per la fascia si pensa a Candreva

Il Napoli continua a cercare un esterno d'attacco, con l'agente del giocatore nerazzurro si è parlato di un eventuale trasferimento.

A meno di sorprese non rimarrà all' , Antonio Candreva. Dopo diverse stagioni con la maglia nerazzurra, l'esterno italiano è infatti pronto ad una nuova avventura, magari sempre in una big di . Magari il di Rino Gattuso, per l'imminente nuova annata.

Secondo Sky Sport, infatti, il Napoli ha parlato con l'agente di Candreva riguardo ad un possibile trasferimento in azzurro. Gattuso sta infatti cercando un esterno d'attacco per completare il reparto offensivo, rinforzato con l'arrivo di Osimhen dal .

Candreva, classe 1987, è all'Inter dal 2016, con 32 gare nell'ultima annata di Serie A: un'annata altalentante per l'ex giocatore di e , che già in passato era stato accostato al Napoli, prima di rimanere in nerazzurro anche con l'arrivo di Conte.

In scadenza con l'Inter nel 2021, Candreva è in uscita dal team meneghino, ma non è escluso che possa rimanere a Milano fino alla prossima estate, così da liberarsi a costo zero. Tante possibilità per lui, per un calciomercato 2020 appena all'inizio.