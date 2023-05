Südtirol-Bari 1-0: colpo dei bolzanini, successo in extremis

Il goal in extratime di Rover permette al Sudtirol di avere un vantaggio importante in vista della gara del ritorno in quel di Bari.

Colpo di testa nei minuti di recupero e vittoria di platino. Il Südtirol batte il Bari 1-0 nella prima gara delle semifinali playoff. In attesa di Cagliari contro Parma, prevista in Sardegna il 30 maggio, nell'andata del match tra le due neopromosse vice la squadra di Bisoli con un goal in extremis.

Una gara equilibrata quella del Druso, con poche occasioni: match combattuto prevalentemente a centrocampo, con il Südtirol che avuto la maggiore occasione dell'incontro sui piedi di Mazzocchi al 74'. Sponda di Odogwu e conclusione a lato di pochissimo che ha fatto tremare i tifosi ospiti.

Dieci minuti prima era invece arrivato il tentativo più pericolo del Bari, sui piedi di Cheddira: l'attaccante marocchino è intervenuto sotto porta sul cross di Dorval sfiorando il palo.

Alla fine, però, Sudtirol e Bari non sono andate oltre il pareggio fino al 90', con un risultato che aiutava di gran lunga la squadra puglese in vista del ritorno.

Alla fine, però, Rover, entrato a metà ripresa ci ha messo la testa battendo Caprile: facendo esplodere di gioia il pubblico di casa.

Il Bari ora sarà costretto a vincere in casa per poter approdare in finale playoff. Ai pugliesi basterà comunque ottenere un successo di misura per qualificarsi, mentre al Sudtirol basterà il pareggio per giocarsi la storica promozione in Serie A. Mai arrivata fino al 2023.

IL TABELLINO

SUDTIROL-BARI 1-0

MARCATORI: 92' Rover

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi, Curto, Zaro, Vinetot, De Col (87' Larrivey(; Lunetta (57' Rover), Tait, Fiordilino (75' Celli), Belardinelli; Odogwu, Mazzocchi (75' Casiraghi). All. Bisoli.

BARI (4-3-3): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita (83' Benali), Maiello (83' Molina), Benedetti; Esposito (80' Scheidler), Antenucci (61' Botta), Cheddira. All. Mignani.

Arbitro: Dionisi

Ammoniti: -

Espulsi: -