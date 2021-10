Subisce il goal del 2-2: il portiere aggredisce il compagno di squadra

Nel campionato irlandese, dopo la rete del pareggio avversario, McCarey ha colpito Burns. L'allenatore minimizza: "Nessun pugno al volto".

Finisce 2-2 la gara tra Glentoran e Coleirane all'Oval. Finisce in maniera shock per Aaron McCarey, portiere dei padroni di casa che dopo il pareggio finale degli avversari si è scagliato contro Bobby Burns, suo compagno di squadra e difensore reo di aver sbagliato sul goal avversario.

Dopo che Friel ha segnato la rete del pari, McCarey ha afferrato la maglia di Burns, trascinandolo per diversi metri prima di colpirlo con diversi pugni. Immediata la reazione dei compagni di squadra e degli avversari, con il direttore di gara che ha estratto il rosso nei confronti dell'estremo difensore irlandese.

I giocatori del Glentoran, increduli, hanno separato McCarey da Burns: uno di loro ha persino tirato il pallone contro il portiere come prima reazione. Condanna unanime da parte del mondo del calcio nei confronti del 29enne arrivato dal Cliftonville lo scorso luglio.

Mike McDermott, tecnico del Glentoran, ha evidenziato come McCarey si sia scusato con la squadra e Burns:

"Ha chiesto scusa nello spogliatoio, ha detto che non sarebbe dovuto succedere. Non ci sono liti qui tra i giocatori, abbiamo un gruppo affiatato. Bobby mi ha detto che non l'ha colpito in faccia, sono tutti dispiaciuti, ce ne occuperemo".

I tifosi hanno eliminato McCarey dai social media, chiedendo la cessione, ma non sembra che questa possa avvenire nei prossimi mesi. Del resto McDermott ha spostato l'attenzione sul 2-2:

"Devo guardare alla parte oggettiva di come è stato concesso il goal, ed è stato davvero un brutto goal da concedere. Soprattutto dopo che abbiamo lavorato così duramente per recuperare dall'1-0 e avevamo il controllo della partita quando è successo".

Per ora nessun provvedimento nei confronti di McCarey, portiere scelto dal Glentoran come titolare per il 2021/2022. Il suo club è attualmente al sesto posto in classifica con tredici punti messi insieme nelle prime otto gare, a -7 dalla vetta occupata dal Cliftonville, sua ex squadra.