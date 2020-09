Suarez non convocato dal Barcellona: la Juventus spera ancora

Luis Suarez non giocherà l'amichevole di oggi col Girona: l'uruguaiano resta fuori dai piani di Koeman. Out anche Vidal, ormai diretto verso l'Inter.

Il pessimismo cresce di ora in ora e di giorno in giorno, come vi abbiamo raccontato ieri. Però Luis Suarez continua a essere la prima scelta della per un attacco orfano di Gonzalo Higuain. E da , in questo senso, i segnali inducono a un parziale rasserenamento.

Il Pistolero si allena regolarmente assieme ai compagni, sui social si mostra tranquillo come se nulla stesse accadendo attorno a lui, ma intanto rimane fuori dai piani di Ronald Koeman. E la testimonianza di ciò è data dalla mancata convocazione per l'amichevole-derby che gli azulgrana disputeranno nel tardo pomeriggio, a partire dalle 19, contro il .

Suarez fuori dalla lista dei convocati, dunque, com'era già accaduto nell'amichevole disputata qualche giorno fa contro il Nastic. Chiaro segnale di come il Barcellona continui a pensare a un avvicendamento in attacco, magari con uno tra Depay e Lautaro Martinez, anche se le trattative per la rescissione dell'uruguaiano rimangono particolarmente spinose.

Nella lista dei convocati di Koeman per la gara col Girona, peraltro, non compare nemmeno Arturo Vidal. Lui sì, già con la valigia in mano: nonostante l'inconveniente di ieri sera, ovvero il viaggio in aeroporto con susseguente ritorno a casa, il ritorno in per giocare con l' è ormai cosa fatta.