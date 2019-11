Suarez incorona Lautaro: "Si sta dimostrando di alto livello"

Nel corso di un'intervista a 'Onefootball', Suarez nomina Lautaro Martinez tra gli attaccanti che lo hanno colpito: "Dimostra un grande livello".

Lautaro Martinez, è ormai assodato, è uno dei calciatori che il sta tenendo di più sotto controllo in questo periodo. L' al momento ha sempre chiuso le porte, volendo anche rinnovare e adeguare il contratto del Toro, ma è possibile che in un futuro non troppo lontano il club catalano sia pronto ad investire una grande somma per l'argentino.

E a sentire Luis Suarez, Lautaro avrebbe già l'approvazione di quello che poi sarebbe suo 'concorrente' di ruolo. L'attaccante uruguaiano ha parlato a 'Onefootball', partendo da un commento sui tre attaccanti che più lo hanno colpito in questo periodo.

"Ovviamente ci sono molti giovani bravi che si affacciano al grande calcio. Personalmente ho alcuni attaccanti che seguo perché mi piace guardare il loro modo di giocare. Uno è Abraham, il "9" del . Penso che sia un ottimo attaccante, con una grande finalizzazione, e che si muove molto bene nonostante sia giovane. Un altro che adoro è Maxi Gómez. Oltre ad essere uruguaiano, è un giocatore che ha molte caratteristiche che qualsiasi club può cercare in un centravanti e poi, ovviamente, ci sono giocatori come Lautaro Martínez che sta dimostrando di essere su alti livelli".

Poi a Suarez gli viene chiesto di mettersi nei panni del direttore sportivo del Barcellona. Comprerebbe Lautaro Martinez?