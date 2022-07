Suarez ad un passo dal Nacional: "Ho un preaccordo con il club"

L'ex attaccante dell'Atletico è vicinissimo al ritorno nel club che l'ha lanciato: "Impossibile rifiutare la possibilità di tornare al Nacional".

Sono ore decisive per quanto riguarda il futuro di Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano, reduce dall'esperienza con la maglia dell'Atletico Madrid, è ormai pronto per il grande ritorno in patria.

L'ex attaccante del Barcellona, infatti, ha annunciato attraverso un video diffuso sui propri canali social di essere ad un passo dal ritorno al Nacional.

"Era impossibile rifiutare la possibilità di tornare al Nacional. Ho un preaccordo con il club e nelle prossime ore sistemeremo gli ultimi dettagli".

'El Pistolero' è pronto per tornare a vestire la maglia del club che l'ha lanciato tra i professionisti nel 2005.

Dopo aver giocato con la Tricolores fino al 2006, Suarez è approdato in Europa, vestendo nell'ordine le maglie di Groningen e Ajax in Olanda, prima di passare in Premier League alla corte del Liverpool.

A seguire, nel 2014, si è trasferito sul palcoscenico della Liga dove ha militato nel Barcellona fino al 2020, prima dell'ultimo biennio con la maglia dell'Atletico. Sua ultima tappa europea prima dell'ormai certo ritorno a casa.