Sturridge al Trabzonspor, ci siamo: l'inglese è vicino alla firma

Il Trabzonspor è vicino a piazzare il colpo Sturridge. Ad attendere l’ex Liverpool in Turchia un contratto da tre milioni di euro a stagione.

Accostato anche a più di una formazione italiana, dall' al , Daniel Sturridge si appresta a proseguire la propria carriera in : il Trabzonspor, in lizza da parecchie settimane, è ora vicino al mancino campione d'Europa col .

Come appreso da Goal, nelle prossime ore Sturridge incontrerà i vertici del Trabzonspor, che gli hanno sottoposto un'offerta particolarmente interessante: due anni di contratto con opzione per una terza stagione e ingaggio di 3 milioni di euro l'anno.

Il Trabzonspor, ovviamente, non dovrà pagare nessun costo di cartellino per poter contare su Sturridge: l'inglese è infatti svincolato dopo la conclusione del proprio contratto con il Liverpool e, dopo un mese e mezzo, non ha ancora trovato una nuova sistemazione.

Certo, a Trebisonda Sturridge dovrebbe adattarsi a una realtà diversa da quella a cui era abituato: il Trabzonspor sta infatti disputando i preliminari di e, nell'andata del terzo turno, ha pareggiato per 2-2 contro i cechi dello Sparta Praga.

La firma, e la conseguente ufficialità del Trabzonspor, potrebbero dunque arrivare a strettissimo giro di posta. Per i turchi sarebbe un colpo di tutto rispetto, tenendo in considerazione anche la nutrita concorrenza: non solo Atalanta e Bologna, ma anche Betis, e club americani e qatarioti.