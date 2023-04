Il tentativo di Strootman: "Ho provato a tornare alla Roma anche gratis, non mi hanno voluto"

Il centrocampista olandese è tornato al Genoa dopo aver provato a giocare in giallorosso come in passato.

C'è stato un tempo in cui Kevin Strootman era uno dei massimi idoli della tifoseria giallorossa. Colonna del centrocampo, la 'Lavatrice', così chiamato per l'abilità nel pulire i palloni in mezzo al campo, l'olandese non è riuscito a rimanere ad altissimi livelli dopo l'addio alla Roma.

Classe 1990, Strootman ha lasciato la Capitale nel 2018 dopo cinque annate con la Roma, approdando al Marsiglia prima e dunque a Genoa e Cagliari, tornando in Liguria la scorsa estate, per un'inedita esperienza in Serie B.

Escludendo un periodo di pochi mesi in maglia Sparta Rotterdam nella seconda serie olandese, Strootman ha sempre giocato in A, scegliendo comunque il ritorno a Genova e dunque una prima esperienza in un campionato inferiore. Dopo aver cimunque provato a tornare a Roma.

Lo stesso Strootman, infatti, ha confessato al Messaggero di aver tentato il ritorno in giallorosso:

"Lo scorso anno ho provato a tornare alla Roma, anche gratis, ma non mi hanno voluto".

Sono passati ormai quasi cinque anni dall'ultima partita con la Roma, datata agosto 2018:

"Andai via perché non c'erano più le condizioni per continuare. Monchi mi disse che ero incedibile, ma Garcia mi chiamava da Marsiglia, io prendevo tempo ma venni a conoscenza che aveva già stabilito il prezzo con l'OM. Non è stato onesto".

Nel 2022 il tentativo di tornare alla Roma non è andato a buon fine: Mourinho e la società capitolina hanno confermato il reparto della Conference League con l'aggiunta di Wijnaldum. E per Strootman si sono aperte le porte di Genova, di nuovo. Per tornare in A e chissà, affrontare di nuovo i giallorossi nel suo vecchio Olimpico.