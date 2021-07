Strootman al Cagliari: è in città, manca solo l'ufficialità

L'ex calciatore di Roma e Genoa è sbarcato in serata in Sardegna. Si attende l'annuncio ufficiale per il suo passaggio al Cagliari.

Kevin Strootman al Cagliari è ormai cosa fatta. E' soltanto questione di ore prima che la trattativa che vestirà di rossoblù il centrocampista olandese riceva i crismi dell'ufficialità. Nel frattempo l'ex di Roma e Genoa, ma il cui cartellino rimane di proprietà del Marsiglia, è atterrato in serata nel capoluogo sardo dove si appresa a completare l'iter delle visite mediche prima di porre la firma ufficiale che darà il là alla sua nuova avventura in terra cagliaritana. Il calciatore classe 1990 si trasferisce al Cagliari con la formula del prestito secco. Nell'ultima stagione ha collezionato 18 presenze in Serie A con la maglia del Genoa. Massima serie che si appresta ad affrontare nuovamente con i colori rossoblù addosso, ma questa volta agli ordini di Leonardo Semplici. Scelti da Goal Probabili formazioni Euro 2020: quarti di finale

