Striscione offensivo contro Maradona: cancellato il biglietto di un tifoso inglese

Un tifoso inglese si è visto cancellare il biglietto di Italia-Inghilterra: si era presentato a Napoli con uno striscione contro Maradona.

Il ricordo di Diego Armando Maradona è vivo in ogni luogo: a Napoli, la città che lo ha accolto con amore, e in tutto il mondo, che ha avuto l'opportunità di ammirarne le gesta con la maglia della nazionale argentina.

Lo stadio del capoluogo partenopeo ora porta il nome del 'Pibe de Oro', di cui ancora oggi si ricorda la celebre 'Mano de Dios', ossia il goal contestatissimo segnato con una mano in un Argentina-Inghilterra dei Mondiali 1986: avvenimento, dalle parti della terra d'Albione, che in molti non hanno ancora digerito.

Tra questi c'è un tifoso inglese, a cui la Football Association ha impedito di assistere all'incontro tra i 'Tre Leoni' e l'Italia sugli spalti: colpa di uno striscione considerato offensivo nei confronti di Maradona, che ha portato all'annullamento del biglietto.

"Lo striscione conteneva un messaggio altamente offensivo - ha affermato un portavoce della FA nelle dichiarazioni riportate dalla 'BBC' - Abbiamo immediatamente agito al fine di ottenere la cancellazione del biglietto prima della partita".

Questo tifoso si è dunque perso dal vivo il successo della sua Inghilterra, capace di sfatare un tabù che, in gare ufficiali, contro l'Italia durava dal lontanissimo 1977. Un'altra epoca, soltanto qualche anno prima dell'avvento di Maradona.