Lo Spezia si gode Strelec: goal-lampo ad Oblak in Slovacchia-Slovenia

Qualcuno, in casa Spezia, ci aveva visto lungo. E soprattutto bene. David Strelec non sta facendo pentire i liguri di aver scommesso su di lui in estate (in particolare Riccardo Pecini), prendendosi la scena anche in Nazionale.

Dopo aver trovato il primo goal in Serie A il 16 ottobre all'esordio da titolare contro la Salernitana, Strelec ha stupito ancora: ingresso in campo con la maglia della sua Slovacchia al minuto 71 e goal al Colchonero Jan Oblak al 74' - non uno qualunque - nel match di qualificazione ai Mondiali pareggiato 2-2 contro la Slovenia.

Per il talento classe 2001 che lo Spezia ha acquistato per circa 2 milioni dallo Slovan Bratislava, dunque, un'altra gioia e un ulteriore tassello nel percorso di crescita intrapreso alla corte di Thiago Motta. Motta, che gradualmente gli sta concedendo sempre più spazio in formazione. Dopo Spezia-Salernitana, infatti, Strelec è partito titolare nelle successive 3 gare contro Samp, Genoa e Fiorentina restando invece in panchina contro il Torino.

L'articolo prosegue qui sotto

Mancino, buon fisico ma anche rapido, il 20enne slovacco è stato impiegato nella batteria di trequartisti alle spalle di Nzola come esterno destro del 4-2-3-1 voluto dal tecnico degli Aquilotti, intenzionato a sfruttarne l'ottimo tiro facendolo convergere sul piede preferito.

Lo Spezia spera di aver scovato un gioiello, intanto Strelec continua a brillare e guadagnare consensi. Sia in A che in Nazionale (con cui ha sfiorato Euro 2020 salvo poi dare forfait per infortunio).