Rodney Strasser, centrocampista classe 1990, è pronto a tornare in Italia dopo l'esperienza in Finlandia: accordo vicino con il Cattolica in Serie D.

C'è ancora l'Italia nel destino di Rodney Strasser. Il centrocampista classe 1990 ex Milan è a un passo dal ritorno nella Penisola: terminata il 31 dicembre 2020 l'esperienza nel TPS, formazione di seconda divisione finlandese, il 30enne della Sierra Leone è in trattativa con il Cattolica, club che milita in Serie D. Secondo quanto riferisce Sky Sport, Strasser è vicino all'accordo con la società romagnola. Per il 31enne si tratterebbe della seconda esperienza in Serie D, dopo quella con la maglia del Francavilla Veronese nella stagione 2018/2019. In carriera, Strasser ha conquistato uno scudetto con la maglia del Milan nella stagione 2010/2011. Il centrocampista, nato a Freetown, ha esordito in Serie A il 21 dicembre 2008 a San Siro nel 5-1 sull'Udinese con Carlo Ancelotti e ha realizzato la rete decisiva nel successo del 6 gennaio 2011 dei rossoneri sul campo del Cagliari. Una vittoria preziosa nel percorso verso il titolo.

Nell'esperienza in rossonero, Strasser ha giocato accanto a calciatori del calibro di Ibrahimovic, Robinho, Cassano, Seedorf, Nesta, Kakà, Shevchenko, Inzaghi e Paolo Maldini, capitano storico e attuale dirigente del 'Diavolo'. Oltre alle maglie di Milan, Villafranca Veronese e TPS, il 31enne ha indossato quelle di Reggina, Racing Roma, Gil Vicente (Portogallo), Lecce, NK Zagabria (Croazia), Parma e Livorno, mentre non è mai riuscito a debuttare con il Genoa.