Strandberg come Muntari: doppio giallo in un minuto in Bologna-Salernitana

Il difensore della Salernitana, all'esordio in Serie A, ha rimediato una doppia ammonizione in meno di un minuto.

Un esordio da dimenticare: Stefan Strandberg, difensore della Salernitana, non scorderà facilmente la gara contro il Bologna, la sua prima in Serie A. Non certo il miglio modo possibile per presentarsi alla massima serie.

Il centrale difensivo arrivato in estate dall'Ural si è reso protagonista di un episodio che richiama, seppur in maniera diversa, un evento già visto in Serie A diversi anni fa e riguardante Sulley Muntari in un famoso Catania-Inter.

In quella circostanza, il centrocampista dopo essere entrato in campo beccò un primo giallo dopo appena 10 secondi, quindi un secondo dopo 30 secondi, lasciando il terreno di gioco. Per Strandberg dinamica differente, ma stesso epilogo.

Al 33' della sfida del Dall'Ara trattiene Orsolini, che gli prende il tempo a centrocampo, rimediando una prima ammonizione. Poco dopo la battuta del calcio piazzato, Arnautovic si libera al tiro dal limite dell'area, trovando l'opposizione con la mano dello stesso Strandberg.

L'arbitro non ha dubbi. E' il 34', è passato meno di un minuto: seconda ammonizione e cartellino rosso, con la Salernitana che resta in 10. Non un impatto felicissimo, per il classe '90 norvegese.