Stramaccioni bloccato in Iran: problemi col visto, non può tornare a Roma

Andrea Stramaccioni, che in Iran allena l'Esteghlal da qualche mese, è stato bloccato all'aeroporto. Il visto turistico del tecnico sarebbe scaduto.

L'esperienza di Andrea Stramaccioni in si è velocemente trasformata in un incubo. L'ultima disavventura, infatti, ha impedito al tecnico di rientrare a nella serata di giovedì per trascorrere qualche giorno in famiglia con la moglie ed i figli.

Secondo quanto riporta 'Il Corriere della Sera', al momento di prendere il volo che l'avrebbe dovuto portare da Teheran a Roma con scalo a Doha, Stramaccioni è stato bloccato dalla polizia aeroportuale per un visto turistisco scaduto. Peccato che in realtà Stramaccioni, tecnico dell'Esteghlal ormai da qualche mese, possieda un regolare visto di lavoro.

Insieme a Stramaccioni, peraltro, è stato costretto a restare in Iran anche il suo collaboratore Sebastian Leto, ex Catania.

Un'altra brutta disavventura insomma per Stramaccioni dopo le dimissioni di Khatir, l'uomo che l'aveva voluto fortemente all'Esteghlal, il mancato completamento del centro sportivo e un mercato mai decollato.

Il tutto senza dimenticare i deludenti risultati ottenuti sul campo e l'assenza di un interprete, cosa questa che aveva fatto esplodere Stramaccioni in conferenza stampa.

Il tecnico ha firmato con l'Esteghlal un biennale da 1,6 milioni di euro netti a stagione con opzione per il terzo anno e in caso di dimissioni dovrebbe pagare una penale da 3 milioni di euro. La classica prigione dorata, insomma.