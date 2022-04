Lo storico record di imbattibilità del Milan è salvo: il Porto perde dopo 58 gare

Tutti i record sono fatti per essere superati: è una regola non scritta, questa, che però conoscono tutti. Certi record, però, non possono essere raggiunti: e una volta raggiunti, se li superi entri nella leggenda.

Ci avrà sicuramente pensato il Porto di Sergio Conceiçao che in Primeira Liga non perdeva dal 30 ottobre del 2020 e che alla vigilia della sfida contro il Braga aveva la possibilità di far registrare un nuovo record di gare senza perdere in campionato.

I portoghesi erano riusciti a raggiungere quota 58 partite vincendo lo scorso 16 aprile contro la Portimonense per 7-0: un risultato che gli aveva permesso di agganciare lo storico Milan che tra il 1991 e il 1993 aveva messo in serie 58 match da imbattuti in Serie A.

Un record leggendario appartenuto ai rossoneri allenati da Arrigo Sacchi prima e da Fabio Capello poi, iniziato con il pareggio per 0-0 contro il Parma il 26 maggio 1991 e chiuso proprio da una sconfitta contro il Parma di Faustino Asprilla che il 21 marzo 1993 fissò il risultato sullo 0-1 a San Siro.

In quel caso, il 58esimo risultato utile consecutivo fu un Lazio-Milan, 2-2, ma quella striscia rimarrà per sempre nella leggenda.

Al fischio iniziale, insomma, il Porto ha avuto la possibilità di riscrivere la storia, ma una rete di Horta al 54' ha riportato i ragazzi di Conceiçao sulla terra: niente da fare, il record del Milan è ancora salvo.