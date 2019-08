La storia 'sibillina' di Oriana Sabatini, lady Dybala: "Quando fai promesse..."

Nel corso del delicato weekend vissuto da Dybala, la compagna Oriana Sabatini ha pubblicato una storia che lascia spazio a molte interpretazioni.

E' stato un fine settimana molto particolare per Paulo Dybala, sospeso a metà tra e nella fase decisiva di una trattativa molto delicata, che al momento sembra aver vissuto una robusta frenata, forse definitiva.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

L'attaccante argentino ha vissuto questi momenti a , isolato da tutto e da tutti, dopo essere rientrato in giovedì. Dybala non ha sostenuto le visite mediche con la Juventus (previste per oggi), nè ha avuto contatti con Sarri o la dirigenza. Si è allenato da solo a casa, restando i contatto con i suoi agenti e le persone a lui più care.

Tra queste Oriana Sabatini, sua compagna da oltre un anno. Proprio una storia pubblicata dalla modella argentina durante il weekend ha incuriosito molti per il contenuto del messaggio.

"Quando fai promesse a distanza e non ne hai altre..."

Parole che potrebbero non avere alcun legame con il calcio, riferite magari a questioni di natura personale, anche se la tempistica lascia spazio a possibili interpretazioni legate al futuro del calciatore alla Juventus.