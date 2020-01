Altro stop per Gervinho: l'infortunio non passa, salterà Parma-Juve

Il girone di ritorno del Parma inizierà senza Gervinho: l'ivoriano non si è ancora messo definitivamente alle spalle il problema ai flessori.

Lo scorso anno la sua doppietta era stata decisiva per chiudere un incredibile 3-3. Quest'anno però Gervinho non potrà aiutare il nella complicata sfida dell'Allianz Stadium contro la .

Come ha comunicato la società emiliana, l'attaccante ivoriano non sarà a disposizione di Roberto D'Aversa per domenica sera, mentre sarà poi da valutare l'impiego nelle prossime sfide.

Il problema di Gervinho riguarda ancora il vecchio infortunio che si porta dietro da diverse settimane, una lesione ai flessori della coscia destra. Negli ultimi allenamenti il dolore non si placava e gli esami hanno evidenziato una possibile ricaduta.

"È stata evidenziata una zona fibrotica che risulta a rischio di recidiva, pertanto l’atleta eseguirà un programma di riabilitazione differenziato per la prossima settimana".

D'Aversa non vuole rischiare di perdere l'ex e per la stagione, soprattutto con una classifica che vede la sua squadra a 28 punti, ben +14 sulla zona salvezza. Gervinho ha segnato finora 4 goal nelle prime 17 presenze stagionali.