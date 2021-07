Stop forzato di 3 mesi per Ladinetti: "Alterazioni cardiologiche"

Riccardo Ladinetti, mediano del Cagliari, dovrà osservare 3 mesi di stop dopo il responso delle ultime visite mediche: "Alterazioni cardiologiche".

Pessime notizie per il Cagliari e per Riccardo Ladinetti, uno dei giovani più promettenti della rosa sarda che dovrà osservare un periodo di stop forzato alla luce dell'esito delle ultime visite mediche sostenute.

Il mediano classe 2000 non potrà allenarsi per i prossimi tre mesi a causa di alcune alterazioni cardiologiche rilevate, che necessiteranno di ulteriori accertamenti. Questa la nota ufficiale comparsa sul sito della società rossoblù.

"In occasione delle visite mediche periodiche alle quali è stato sottoposto Riccardo Ladinetti, ai fini del rinnovo della certificazione medico-sportiva agonistica, gli esami hanno evidenziato delle alterazioni cardiologiche che renderanno necessari ulteriori accertamenti clinici e strumentali. Il calciatore dovrà pertanto ora osservare un periodo di sospensione degli allenamenti di tre mesi, le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club".

Ladinetti è reduce da un'annata trascorsa in prestito all'Olbia in Serie C e conta tre presenze nella massima serie: tutte col Cagliari e nella parte conclusiva della stagione 2019/20, quando sulla panchina cagliaritana sedeva Walter Zenga.