Stagione super per Dimarco a Verona: l'Inter vuole riportarlo a casa

Federico Dimarco ha brillato nel Verona di Ivan Juric, che possiede un diritto di riscatto. L'Inter però vorrebbe riportarlo a Milano.

L'Inter, dopo aver vinto lo Scudetto, inizia a pianificare la prossima stagione ed il calciomercato estivo. Anche se tra mille difficoltà, non per ultima la situazione societaria in bilico.

Ma c'è già un piano per il prossimo calciomercato e, se dovesse restare Antonio Conte come sembra attualmente, un acquisto sarà certo: un esterno di fascia sinistra, mancino di piede. Visto che quest'anno tra Perisic e Young, all'Inter è mancato quel tipo di profilo.

Tanti i nomi in ballo, sia provenienti dalla Serie A che dal resto d'Europa, ma c'è un giocatore che più di ogni altro potrebbe essere alla portata dell'Inter e che, inoltre, rappresenterebbe un ritorno in casa nerazzurra: Federico Dimarco.

Il laterale mancino ha giocato al Verona ed ha brillato in questa annata di Serie A: sotto la guida di Ivan Juric, per lui sono stati cinque i goal messi a segno e altrettanti gli assist siglati.

Numeri che si sono abbassati nella seconda parte di stagione solamente perché Juric ha anche cambiato ruolo a Dimarco: lo ha fatto giocare con regolarità nei tre difensori, come terzo a sinistra.

Un ruolo che potrebbe essere molto prezioso anche all'Inter, visto che Conte gioca con lo stesso modulo di Juric. Prima di tutto come esterno a tutta fascia, poi come opzione per la difesa.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', l'Inter sta seriamente pensando all'acquisto di Dimarco, con il Verona che però allo stato attuale delle cose possiede un diritto di riscatto, fissato sui 6.5 milioni di euro.

Tuttavia il Verona ha chiesto uno sconto all'Inter, con la cifra troppo cara per le casse dell'Hellas. L'Inter non ha intenzione di abbassare il prezzo per il laterale mancino e, di conseguenza, Antonio Conte potrebbe ben presto riabbracciare Federico Dimarco.