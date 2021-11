Il nuovo stadio di Milan e Inter di pubblico interesse: approvata la delibera dal Comune di Milano

In attesa di sfidarsi nel 'Derby della Madonnina', in programma domenica sera allo Stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, Inter e Milan possono festeggiare un altro passo in avanti concreto verso la costruizione del nuovo stadio di proprietà.

La Giunta del Comune di Milano ha, infatti, approvato nella giornata di oggi la delibera di conferma della dichiarazione di pubblico interesse per il nuovo impianto progettato dai due club.

Alla base dell'accordo tra il Comune di Milano e le due società ci sono tre condizioni poste dalla Giunta e che dovranno essere messe in atto nei prossimi passi del progetto:

"Adeguamento dell’indice di edificabilità territoriale a quello massimo previsto dalla Norma del Piano di governo del territorio approvato con riferimento alla Grande funzione urbana ‘San Siro’, pari a 0,35 m2/m2. Riconfigurazione a distretto sportivo dell’area dove attualmente insiste il "Meazza" con ampia valorizzazione e incremento del verde. Sulla base di quanto stabilito, aggiornamento del Piano Economico Finanziario nella successiva fase progettuale".

Con un comunicato ufficiale, pubblicato sul sito del Comune di Milano, è arrivata la conferma della fumata bianca. Un altro tassello fondamentale verso la costruzione del nuovo impianto che sostituirà il 'Meazza' e ospiterà le gare casalinghe di Milan e Inter: