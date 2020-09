Stadi FIFA 21: i nuovi e la lista completa

La lista completa degli stadi presenti su FIFA 21: novità in Bundesliga, nuovi stadi in Premier League.

FIFA 21 sta per arrivare e la EA Sports ha comunicato la lista ufficiale degli stadi presenti nel nuovo titolo calcistico con qualche novità per quanto riguarda le licenze.

Il roster comprenderà come ogni anno l'intero pacchetto per la Premier League con l'aggiunta degli stadi ufficiali delle neopromosse. Inserito anche il Providence Park, come pure l'Alten Forsterei dell'Union Berlino e la Benteler-Arena del Paderborn.

Sarà presente lo stadio di San Siro, mancherà invece l'Olimpico di come tutti gli altri stadi di .

Altre squadre

Di seguito la lista completa degli stadi presenti su FIFA 21.

STADI FIFA 20: LISTA COMPLETA

PREMIER LEAGUE

Anfield

Bramall Lane

Craven Cottage

Emirates Stadium

Etihad Stadium

Goodison Park

King Power Stadium

London Stadium

Molineux Stadium

Old Trafford

Selhurst Park

St. James' Park

St. Mary's Stadium

Stamford Bridge

The Amex Stadium

The Hawthorns

Hotspur Stadium

Turf Moor

Villa Park

ENGLISH FOOTBALL LEAGUE

City Stadium

Carrow Road

Fratton Park

KCOM Stadium

Kirklees Stadium

Kiyan Prince Foundation

Liberty Stadium

Riverside Stadium

Stadium of Light

FC Stadium

Vicarage Road

Vitality Stadium

LIGUE 1

Groupama Stadium

Orange Vélodrome

Parco dei Principi

SERIE A TIM

San Siro

RESTO DEL MONDO

Donbass Arena

Otkritie Arena

EREDIVISIE

Johan Cruijff ArenA

BC Place

CenturyLink Field

Dignity Health Sports Park

Mercedes-Benz Stadium

Providence Park

Red Bull Arena (New Jersey)

LIGA BBVA MX

Estadio Azteca

MBS PRO LEAGUE

King Abdullah Sports City

King Fahd Stadium

MEIJI YASUDA J1

Panasonic Stadium Suita

INTERNAZIONALI

Atatürk Olimpiyat Stadı

Wembley Stadium

BUNDESLIGA

BayArena

BORUSSIA-PARK

Deutsche Bank Park

Mercedes-Benz Arena

Olympiastadion

Opel Arena

PreZero Arena

Red Bull Arena (Leipzig)

RheinEnergieStadion

Signal Iduna Park

Stadion An der Alten Försterei

VELTINS-Arena

Volkswagen Arena

wohninvest Weserstadion

WWK Arena

BUNDESLIGA 2

Benteler-Arena

Düsseldorf-Arena

HDI-Arena

Max-Morlock-Stadion

Volksparkstadion

LIGA SANTANDER

Coliseum Alfonso Pérez

El Alcoraz

Estadio ABANCA-Balaídos

Estadio Benito Villamarín

Estadio Ciutat de València

Estadio de la Cerámica

Estadio de Mendizorroza

Estadio José Zorrilla

Estadio Mestalla

Estadio Nuevo Los Cármenes

Estadio San Mamés

Estadio Santiago Bernabéu

Municipal de Ipurua

Ramón Sánchez-Pizjuán

Reale Arena

Wanda Metropolitano

LIGA SMARTBANK

Estadio de Gran Canaria

Estadio de Montilivi

Estadio de Vallecas

Estadio La Rosaleda

Municipal de Butarque

RCDE Stadium

Visit Mallorca Estadi

LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL

Libertadores de América

Estadio Presidente Perón

STADI GENERICI

L'articolo prosegue qui sotto

Al Jayeed Stadium

Aloha Park

Arena del Centenario

Arena D'Oro

Court Lane

Crown Lane

Eastpoint Arena

El Grandioso

El Libertador

Estadio de las Artes

Estadio El Medio

Estadio Presidente G.Lopes

Euro Park

FeWC Stadium (only on PlayStation®4 and Xbox One)

Forest Park Stadium

FUT Stadium (only on PC, Playstation®4 and Xbox One in FUT ONLY)

Ivy Lane

Molton Road

O Dromo

Sanderson Park

Stade Municipal

Stadio Classico

Stadion 23. Maj

Stadion Europa

Stadion Hanguk

Stadion Neder

Stadion Olympik

Town Park

Union Park Stadium

Waldstadion

VOLTA FOOTBALL

Amsterdam Underpass

Barcelona

Berlin

Buenos Aires

Cape Town

Dubai

Lagos

London

Mexico City

Miami



New York

Paris

Paris Streets

Parking Lot

Rio de Janeiro

Rome

São Paulo

Sydney

Tokyo

Venice Beach

VOLTA Stadium

Warehouse