Tanta tensione e tre espulsi in Juve-Inter di Coppa Italia: in quale competizione vanno scontate le squalifiche?

La baraonda scaturita nel finale di Juventus-Inter di Coppa Italia ha lasciato strascichi molto pesanti dal punto di vista disciplinare.

L'arbitro Massa, infatti, ha sventolato ben tre cartellini rossi: il primo nei confronti di Romelu Lukaku - che ha ricevuto il secondo giallo pochi istanti dopo aver trasformato il rigore del pareggio - e a seguire la stessa sanzione disciplinare è stata comminata anche a Samir Handanovic e a Juan Cuadrado.

Il portiere sloveno e il laterale colombiano sono arrivati al contatto fisico - con tanto di colpi proibiti - dopo il triplice fischio finale e in seguito ad una discussione molto animata.

In attesa di conoscere le decisioni del Giudice Sportivo, è opportuno analizzare una questione relativa alle squalifiche maturate in gare di Coppa Italia: vanno scontate sempre nel contesto della stessa competizione o possono riguardare anche il campionato?

LE SQUALIFICHE DI COPPA ITALIA VALGONO ANCHE IN CAMPIONATO?

Regolamento alla mano, il calciatore che riceve una somma di ammonizioni o un'espulsione diretta in una gara di coppa, sarà costretto a scontare la squalifica nel contesto di quella stessa competizione.

Di seguito quanto previsto dall'articolo 9 del codice di Giustizia Sportiva:

"Le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.

5. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali nonché per le gare di spareggio‐promozione previste dall’art. 49, comma 1, lett. c), punto 1), sesto capoverso delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’organo di giustizia sportiva.

6. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni".





Di conseguenza, Lukaku - espulso per somma di gialli - salterà sicuramente il match di ritorno a San Siro, tornando a disposizione per l'eventuale finale.

Tutta da definire, invece, la situazione relativa ad Handanovic e Cuadrado che rischiano, appunto, una pena minima di 3 giornate - qualora venisse accertata la condotta violenta - che se fosse confermata obbligherebbe i due giocatori a saltare - oltre alla semifinale di ritorno e alla finalissima - anche uno o più partite della Coppa Italia 2023/24.

Ecco quanto previsto dall'articolo 38, relativo appunto dalla condotta violenta dei calciatori:

" 1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato".

L'unica casistica in cui una squalifica comminata dopo una partita di Coppa Italia possa avere effetti anche sul campionato è la squalifica a tempo determinato in ambito FIGC.

Nel caso in cui venisse adottata questa linea, Handanovic e Cuadrado salterebbero - durante il periodo di stop inflitto - tutte le gare di competizioni nazionali in calendario in quell'intervallo di tempo, quindi riguardanti sia la Coppa Italia che la Serie A. Scenario, a onore del vero, decisamente poco probabile.