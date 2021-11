Gli squalificati di Serie A: un turno a Kalinic e Milenkovic, con loro altri quattro sanzionati

Sono sei i giocatori sanzionati con una squalifica per una giornata, al termine del dodicesimo turno di Serie A. Il Giudice Sportivo, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato le decisioni relative allo scorso weekend.

Squalificati Nikola Milenkovic e Lucas Martinez Quarta: i due giocatori della Fiorentina hanno rimediato rispettivamente un doppio giallo e un'ammonizione (l'argentino era in diffida) contro la Juventus all'Allianz Stadium. Salteranno, al rientro dalla sosta, la gara contro il Milan.

Chi salterà la sfida contro l'Empoli al Bentegodi sarà Nikola Kalinic: nel finale del match contro il Napoli, l'attaccante ha rimediato una doppia ammonizione lasciando in nove i suoi. Pochi minuti prima la stessa sorte era toccata a Daniel Bessa: entrambi saranno costretti a saltare il prossimo turno.

In Spezia-Torino l'ammonizione costa cara a Dimitrios Nikolaou, che era in diffida e che salterà la partita contro l'Atalanta, anticipo della tredicesima giornata di Serie A.

Doppia ammonizione, invece, per Jean-Victor Makengo, rimediata in Udinese-Sassuolo: salta il posticipo tra Torino e Udinese. Entrano in diffida Karsdorp, Abraham, Colley, Danilo e Hickey.