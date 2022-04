Gli squalificati di Serie A dopo la 33ª giornata: 2 turni a Medel

Con la 33ª giornata di Serie A andata ufficialmente in archivio, sono arrivati anche le decisioni del Giudice Sportivo che saranno ovviamente effettive a partire dal prossimo turno di campionato.

Gary Medel, difensore del Bologna è stato squalificato per 2 giornate a seguito del cartellino rosso rimediato all'Allianz Stadium nel corso della partita contro la Juventus.

I felsinei, prossimi al test contro l'Udinese al Dall'Ara, dovranno fare a meno anche di Marko Arnautovic, autore dell'illusorio vantaggio a Torino, che, diffidato, è stato ammonito.

Doppio giallo, invece, sventolato anche nei confronti di Adama Soumaoro per il fallo ai danni di Morata e conseguente turno di stop anche per l'altro centrale rossoblù.

Provvedimenti importanti anche a seguito del match di Napoli tra i partenopei e la Roma: Nicolò Zaniolo, anch'esso diffidato, è stato ammonito e sarà costretto a saltare la gara di San Siro contro l'Inter. Sul versante opposto, invece, giallo 'pesante' per Kalidou Koulibaly che non partirà per la trasferta della truppa Spalletti in quel di Empoli.

A completare il quadro dei calciatori fermati per il 34° turno: Matteo Lovato del Cagliari, Ridgeciano Haps e Sofian Kiyine del Venezia, oltre al portiere romanista Daniel Fuzato espulso dalla panchina.