Gli squalificati di Serie A dopo la 24ª giornata: Bonucci salta SPAL-Juventus

Una giornata di squalifica a Bonucci, Badelj, Nandez, Veloso, Luiz Felipe, Ayè, Denswil, Schouten, Murru, Ramirez e Sturaro. Stop anche per D'Aversa.

Sono 11 i calciatori che salteranno il prossimo weekend di campionato: tra questi anche Leonardo Bonucci, che non sarà a disposizione di Sarri per -.

Oltre al difensore bianconero, appiedati (tutti per un turno) dal giudice sportivo dopo la 24ª giornata: Ayè ( ), Badelj ( ), Denswil e Schouten ( ), Murru e Ramirez ( ), Nandez ( ), Veloso ( ), Luiz Felipe ( ) e Sturaro ( ).

Provvedimenti anche tra gli allenatori, con una giornata di stop per Roberto D'Aversa: il tecnico del , non siederà in panchina contro il .