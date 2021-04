Sport - Barcellona, intrigo Haaland: Raiola e il padre dell'attaccante in Catalogna

Il quotidiano spagnolo lancia la bomba: Mino Raiola e il padre dell'attaccante norvegese sono a Barcellona per un summit di mercato.

A scuotere un apparentemente tranquillo primo giorno di aprile, ci ha pensato il quotidiano iberico 'Diario Sport'. Come riportato dall'organo d'informazione spagnolo l'agente Mino Raiola e Alf-Inge Haaland sono atterrati in mattinata a Barcellona per un summit con un esponente del club catalano molto vicino al presidente Joan Laporta.

Facile intuire il menù dell'incontro: il futuro di Erling Haaland, attaccante norvegese che da due anni sta facendo le fortune del Borussia Dortmund. Per il classe 2000 si preannuncia un'estate caldissima da attore protagonista di una sessione di calciomercato che promette scintille.

Dal canto suo Laporta, da sempre in ottimi rapporti con Raiola, avrebbe individuato nella macchina da goal scandinava l'uomo giusto per donare linfa ad un nuovo ciclo blaugrana, a maggior ragione se a fine stagione dovesse partire un certo Leo Messi.

In attesa di ulteriori approfondimenti sulla vicenda, il 'Mundo Deportivo' ha filmato Raiola e l'ex calciatore di Leeds e Manchester City all'arrivo in aeroporto.