Spinazzola raggiunge la squadra: "Possiamo vincere la finale"

Il laterale difensivo della Nazionale italiana domani raggiungerà i compagni a Londa: "Sono più emozionato ora che prima".

Sorridente come sempre, nonostante tutto: Leonardo Spinazzola, in festa da casa dopo la sfida vinta ai rigori contro la Spagna, si prepara alla finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra come tutti i tifosi, con la consapevolezza di essere stato determinante nel percorso della Nazionale di Mancini.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il laterale difensivo azzurro ha parlato del suo imminente viaggio verso Londra per raggiungere la squadra:

"Domani andrò a Londra dai miei compagni. Sono più emozionato ora che quando stavo con la squadra. La dedica al termine di Italia-Spagna? Sono stato due ore a ringraziare la squadra, perché è stata un'emozione incredibile".

Pesa ancora psicologicamente l'infortunio contro il Belgio, ma Spinazzola lavora per rientrare, al momento giusto, sapendo di aver disputato un grande Europeo:

"Rimuovere l'episodio dell'infortunio è un po' difficile: adesso sto qui con la mia famiglia, penso alle cose belle della vita, che abbiamo, e vado avanti con quelle. Dopo questi Europei c'è più consapevolezza: è stato il palcoscenico più importante della mia carriera. Io un esempio? L’importante è sempre rialzarsi: mai smettere di credere in te stesso. Poi penso che un po’ di fortuna devi averla, perché gli episodi ti cambiano la carriera. Il mio rientro? L’importante è tornare bene: un mese in più, un mese in meno non conta”.

Ultimo atto, quello di Wembley: si parte alla pari, secondo il difensore della Roma: