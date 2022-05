Il ritorno di Spinazzola: dentro al 90' di Fiorentina-Roma dopo 10 mesi

In una serata amara e negativa, per la Roma - ma anche per l'intero calcio italiano - al 'Franchi' è stata il ritorno in campo di Leonardo Spinazzola.

L'esterno, assente da 10 mesi a causa della rottura del tendine d'Achille rimediata ad Euro 2020 durante Belgio-Italia il 2 luglio scorso, al 90' del match perso 2-0 dai giallorossi contro la Fiorentina ha riassaporato l'emozione di calcare il prato verde in una partita ufficiale.

L'articolo prosegue qui sotto

A ridosso del recupero, Josè Mourinho ha deciso di scrivere definitivamente la parola fine al calvario di Spinazzola, inserendolo al posto di Karsdorp e concedendo al laterale la gioia di gettarsi definitivamente alle spalle il brutto infortunio patito circa 10 mesi fa.

La Roma ritrova Spinazzola nella volata per l'Europa, ma soprattutto una risorsa preziosa in vista della finalissima di Conference League del 25 maggio a Tirana contro il Feyenoord. Bentornato Leo.